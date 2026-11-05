Врач Гурьянов: внезапные провалы в памяти могут сообщать о сбоях в гиппокампе

Врач объяснил, на какие состояния нужно сразу обращать внимание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Внезапная потеря памяти может быть как безобидным временным сбоем, так и предвестником смертельно опасного состояния. Врач-эксперт Никита Гурьянов рассказал, как отличить доброкачественную амнезию от инсульта и когда нужно срочно вызывать скорую помощь.

По словам специалиста, в медицине существует состояние, называемое транзиторной глобальной амнезией (ТГА). При нем человек внезапно перестает запоминать новую информацию и забывает недавние события. При этом он помнит, кто он, не теряет связь с реальностью, а его речь и внимание остаются в норме. Такой эпизод длится в среднем от 2 до 12 часов.

- Спровоцировать его могут сильный стресс, физическое перенапряжение или, например, погружение в холодную воду, — объяснил Гурьянов в беседе с Lenta.ru.

А так же причиной ТГА может быть нарушение кровообращения в гиппокампе - особый вариант транзиторной ишемической атаки. Либо эпилептическая активность в его глубинных отделах.

Чаще всего это состояние встречается у мужчин старше 50 лет и проходит бесследно. Однако врач подчеркивает: ТГА — это «диагноз исключения». Прежде чем считать приступ безопасным, необходимо исключить инсульт, эпилепсию, опухоли или кровоизлияние в мозг.

Эксперт выделил главные «красные флаги», при которых нельзя ждать, а нужно немедленно обращаться за медпомощью:

- появление слабости в руке или ноге, асимметрии лица;

- нарушение речи, двоение в глазах или выпадение полей зрения;

- внезапная и очень сильная головная боль;

- амнезия на фоне высокой температуры или сразу после травмы головы;

- если приступ длится более 24 часов или сопровождается спутанностью сознания.

Врач говорит, что когда память возвращается сама, так же внезапно, как и пропала, это хороший знак.

- Но любой впервые возникший эпизод потери памяти требует обязательной оценки врача, чтобы исключить сосудистую катастрофу, - резюмировал Никита Гурьянов.

Сильная головная боль, сопровождающаяся рвотой, может указывать на инсульт и другие опасные состояния. Особенно насторожить должна головная боль, которая не проходит в течение нескольких часов даже после приёма лекарств, пишет aif.ru.

Боль в челюсти является одним из симптомов инфаркта миокарда. Она возникает из-за так называемой «отраженной боли»: на фоне недостаточного поступления крови и кислорода к сердечной мышце, болевые сигналы могут передаваться не только в область груди, но и в другие части тела, в том числе в челюсти, зубы и шею, пишет RT.