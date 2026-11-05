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НовостиЗдоровье5 ноября 2026 18:28

Врач Гурьянов: внезапные провалы в памяти могут сообщать о сбоях в гиппокампе

Врач объяснил, на какие состояния нужно сразу обращать внимание
Елена АКИМОВА
Врач объяснил, на какие состояния нужно сразу обращать внимание

Врач объяснил, на какие состояния нужно сразу обращать внимание

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Внезапная потеря памяти может быть как безобидным временным сбоем, так и предвестником смертельно опасного состояния. Врач-эксперт Никита Гурьянов рассказал, как отличить доброкачественную амнезию от инсульта и когда нужно срочно вызывать скорую помощь.

По словам специалиста, в медицине существует состояние, называемое транзиторной глобальной амнезией (ТГА). При нем человек внезапно перестает запоминать новую информацию и забывает недавние события. При этом он помнит, кто он, не теряет связь с реальностью, а его речь и внимание остаются в норме. Такой эпизод длится в среднем от 2 до 12 часов.

- Спровоцировать его могут сильный стресс, физическое перенапряжение или, например, погружение в холодную воду, — объяснил Гурьянов в беседе с Lenta.ru.

А так же причиной ТГА может быть нарушение кровообращения в гиппокампе - особый вариант транзиторной ишемической атаки. Либо эпилептическая активность в его глубинных отделах.

Чаще всего это состояние встречается у мужчин старше 50 лет и проходит бесследно. Однако врач подчеркивает: ТГА — это «диагноз исключения». Прежде чем считать приступ безопасным, необходимо исключить инсульт, эпилепсию, опухоли или кровоизлияние в мозг.

Эксперт выделил главные «красные флаги», при которых нельзя ждать, а нужно немедленно обращаться за медпомощью:

- появление слабости в руке или ноге, асимметрии лица;

- нарушение речи, двоение в глазах или выпадение полей зрения;

- внезапная и очень сильная головная боль;

- амнезия на фоне высокой температуры или сразу после травмы головы;

- если приступ длится более 24 часов или сопровождается спутанностью сознания.

Врач говорит, что когда память возвращается сама, так же внезапно, как и пропала, это хороший знак.

- Но любой впервые возникший эпизод потери памяти требует обязательной оценки врача, чтобы исключить сосудистую катастрофу, - резюмировал Никита Гурьянов.

Сильная головная боль, сопровождающаяся рвотой, может указывать на инсульт и другие опасные состояния. Особенно насторожить должна головная боль, которая не проходит в течение нескольких часов даже после приёма лекарств, пишет aif.ru.

Боль в челюсти является одним из симптомов инфаркта миокарда. Она возникает из-за так называемой «отраженной боли»: на фоне недостаточного поступления крови и кислорода к сердечной мышце, болевые сигналы могут передаваться не только в область груди, но и в другие части тела, в том числе в челюсти, зубы и шею, пишет RT.