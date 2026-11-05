Инфекционист Поломошнова: даже малая плесень отравляет консервы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Нарушение технологии приготовления домашних консервов может привести к тяжелым и даже угрожающим жизни заболеваниям. Об этом рассказала врач-инфекционист Елизавета Поломошнова.

Самую серьезную опасность представляет ботулизм. Это отравление токсином бактерии, которая активно размножается в бескислородной среде. Она может выживать даже в герметичной банке. А недостаточно кислая среда способна создать благоприятные условия для образования токсина.

Попадая в организм, ботулотоксин поражает нервную систему и в тяжелых случаях может спровоцировать паралич дыхательных мышц. В группу особого риска, отметила врач в беседе с lenta.ru, входят консервы из мяса, рыбы, грибов и некислых овощей, которые были недостаточно обработаны или неправильно хранились.

Кроме того, использование загрязненного сырья, нарушение температурного режима или попадание микробов в уже готовые заготовки чревато развитием острых кишечных инфекций, включая сальмонеллез. Не исключен и риск пищевого отравления стафилококком, который часто попадает в продукты с немытых рук при фасовке.

Отдельно эксперт обратила внимание на образование плесени в консервах. Это свидетельствует о порче продукта и необратимом изменении его свойств.

- Заплесневевшие консервы нельзя употреблять в пищу, даже если визуально поражен только верхний слой, — категорично предостерегла инфекционист.

Кстати, помутнение рассола в банке с домашними огурцами неопасно.

Легкое помутнение жидкости может возникать из-за жесткой воды, йодированной соли или недостаточно вымытых овощей. А вот если рассол стал совсем не прозрачным, есть пена или слизь, внутри появились пузырьки газа, то употреблять такое в пищу нельзя, передает 360.ru.

Чем выше кислотность рассола и чем ниже температура в холодильнике, тем дольше можно хранить консервированные огурцы. Однако если продукт простоял дольше 5 суток, безопаснее его выбросить. Эксперты советуют для сохранения продукта минимизировать контакт с воздухом. Если банка большая, а содержимого осталось немного, переложите его в чистую емкость меньшего объема, сообщает aif.ru.