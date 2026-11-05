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5 ноября 2026 18:49

Будет ли Россия участвовать в Кубке мира по хоккею в 2028 году: прогноз Фетисова

Фетисов: Участие России в Кубке мира по хоккею 2028 года возможно
Авторы (2):
Мария БАЧЕНИНА
Сергей КУДРИН
Фетисов: Участие России в Кубке мира по хоккею 2028 года возможно

Фетисов: Участие России в Кубке мира по хоккею 2028 года возможно

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА.

Заслуженный российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов допускает, что РФ может быть представлена на Кубке мира в 2028 году. Об этом он заявил в эфире радио "Комсомольская правда", отметив, что у НХЛ есть соглашение о сотрудничестве с российской сборной.

"У НХЛ есть соглашение, так скажем, о сотрудничестве. В своё время мы, когда играли там, мы участвовали в принятии решения о том, отпускать ли игроков НХЛ на Олимпийские игры. Вот как раз при моём непосредственном участии проходил этот большой слёт профсоюза игроков, хозяев Лиги", - вспомнил Фетисов.

Парламентарий отметил, что когда он сотрудничал с НХЛ - он воспринимал эту организацию как "пример соблюдения спортивных принципов и права", а в хоккее за одну команду могли играть представители десятков стран мира, и никого это не смущало.

Ранее KP.RU сообщил, что Фетисов ещё в 2024 году выразил уверенность, что Запад не сможет вечно избегать возвращения России в "большой спорт".