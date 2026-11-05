Турэксперт Кодякова: стоимость новогоднего тура в декабре может вырасти на 50% Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Турэксперт Люсинэ Кодякова дала советы, которые помогут грамотно спланировать новогодний отдых и не потерять средства.

Прежде всего, не стоит покупать невозвратные билеты. А бронировать даты отдыха стоит за три месяца. Это оптимальное время, чем ближе к новогодним праздника, тем выше спрос и дороже цена. Стоимость может увеличиться на 20-50 процентов.

Прежде всего, эксперт советует определиться с форматом отдыха: горнолыжка требует трансфер, страховки, проверки качества снега.

А теплые направления, вроде ОАЭ, Египта и Таиланда – есть риски по перелету, климату и правилам въезда. А Европа несет определенные риски, в том числе, проблемы с пересадками при перелетах.

- В праздники критичны невозвратные тарифы: выбирайте условия отмены или страховку от невыезда, — сказала Кодякова в беседе с NEWS.ru.

Эксперт рекомендовала тщательно планировать бюджет на отпуск, максимально посчитать статьи расходов: перелет, проживание, питание, экскурсии, визы, страховку. Еще она рекомендует оставить резервную сумму в 10–15%, это пригодится на случай непредвиденных трат.

Важно учесть все проволочки с документами и возможное затягивание сроков. Нужно заранее готовить визы, страховки, медицинские полисы, согласия на выезды.