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НовостиВ мире5 ноября 2026 18:59

В Панаме приземлился следовавший из Перу в США самолет из-за тревоги на борту

Летевший из Перу в США пассажирский самолет подал сигнал тревоги во время полета над Карибским морем
Мария МАМАЕВА
В Панаме приземлился следовавший из Перу в США самолет из-за тревоги на борту

В Панаме приземлился следовавший из Перу в США самолет из-за тревоги на борту

Фото: Антон ЗАБИРОВ.

Пассажирский самолет, следовавший из Перу в США, совершил вынужденную посадку в Панаме из-за объявленной на борту тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах.

«Пассажирский Boeing 767, летевший из Перу в США, сел в столице Панамы из-за тревоги на борту», - говорится в сообщении.

Уточняется, что сигнал был объявлен экипажем воздушного судна во время полета над акваторией Карибского моря. При этом возможная причина тревоги не сообщается. Посадка пассажирского самолета в Панаме прошла штатно. Решение о продолжении полета будет принято позднее.

Ранее KP.RU сообщал, что самолет Военно-воздушных сил США, подавший аварийный сигнал над территорией Великобритании, приземлился на базе в Англии. Boeing KC-135T Stratotanker вылетел с авиабазы Милденхолл, направилось в сторону ФРГ.