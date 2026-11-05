Зеленский заявил, что Киев недополучил от США помощи на 16 млрд долларов Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина «недополучила» от Соединенных Штатов помощи на 16 млрд долларов. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ТСН.

«По прошлым договоренностям и по прошлым решениям 16 млрд долларов были остановлены и не выданы. Как бы там ни было, мы благодарны за все, что было предоставлено» , - утверждает Зеленский.

При этом, по словам бывшего комика, Украина «должна бороться» за эти деньги. Зеленский также заявил, что намерен работать над новым пакетом помощи для Украины от США.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Зеленский рассказал о последствиях российских ударов по территории Украины. По словам главы киевского режима, сейчас каждая электростанция в стране либо повреждена, либо уничтожена.