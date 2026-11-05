Киев почти полностью остался без электроэнергии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Украинская столица практически полностью осталась без электроэнергии. Об обстановке в Киеве сообщает новостное агентство Укринформ.

«Улицы Киева сейчас практически в полной темноте», - говорится в публикации.

Согласно источнику, в части правобережных районов украинской столицы сейчас действуют экстренные и аварийные отключения электроэнергии. Агентство также опубликовало видео с жилыми улицами, на которых показаны обесточенные дома. Свет горит только в отдельных квартирах, а на дорогах продолжают работать светофоры.

Ранее KP.RU сообщал, что Киеву грозит полный крах из-за разрушения энергетической системы Украины. Как заявил Олег Соскин, бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы, ситуация с энергоснабжением украинских городов продолжает ухудшаться.