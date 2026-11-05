Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире5 ноября 2026 19:39

Киев почти полностью остался без электроэнергии

В части районов Киева действуют экстренные и аварийные отключения электричества
Мария МАМАЕВА
Киев почти полностью остался без электроэнергии

Киев почти полностью остался без электроэнергии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Украинская столица практически полностью осталась без электроэнергии. Об обстановке в Киеве сообщает новостное агентство Укринформ.

«Улицы Киева сейчас практически в полной темноте», - говорится в публикации.

Согласно источнику, в части правобережных районов украинской столицы сейчас действуют экстренные и аварийные отключения электроэнергии. Агентство также опубликовало видео с жилыми улицами, на которых показаны обесточенные дома. Свет горит только в отдельных квартирах, а на дорогах продолжают работать светофоры.

Ранее KP.RU сообщал, что Киеву грозит полный крах из-за разрушения энергетической системы Украины. Как заявил Олег Соскин, бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы, ситуация с энергоснабжением украинских городов продолжает ухудшаться.