Economist предрёк Украине демографический коллапс Фото: REUTERS.

Демографический кризис на Украине вызывает серьёзную озабоченность, пишет журнал Economist. В статье приводятся тревожные данные о резком снижении уровня рождаемости в стране, который сейчас находится уже ниже единицы.

"Украина рискует столкнуться с демографическим коллапсом", - отмечается в материале на сайте издания.

В стране наблюдается значительное снижение коэффициента рождаемости: если в 2020 году он составлял 1,2 ребенка на одну женщину, то сейчас этот показатель упал до 0,8–0,9. По информации, опубликованной в Economist, такие цифры являются самыми низкими среди крупных стран, за исключением Южной Кореи. Эксперты подчеркивают, что только для сохранения (не роста) численности населения на стабильном уровне необходим коэффициент рождаемости в 2,1 ребенка на женщину.

Также в исследовании учтён массовый отток населения с Украины. По их данным, около пяти миллионов человек уехали только на Запад. Сколько осели в Белоруссии, России, Казахстане, Грузии и так далее - западники не считали.

Ранее KP.RU сообщил, что, согласно данным Александра Лукашенко, в Белоруссии осели после начала конфликта порядка полумиллиона украинцев. По уже старым данным 2023 года, в Россию с Украины прибыли более пяти миллионов человек.