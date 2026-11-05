Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире5 ноября 2026 19:55

CNN: демократы хотят расследовать ситуацию с замедлением Starlink на Украине

Демпартия США направила письма для сбора документов перед расследованием замедления работы Starlink на Украине
Мария МАМАЕВА
CNN: демократы хотят расследовать ситуацию с замедлением Starlink на Украине

CNN: демократы хотят расследовать ситуацию с замедлением Starlink на Украине

Фото: REUTERS.

Представители Демократической партии США хотят провести расследование ситуации с замедлением работы системы спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

«Сенатский комитет по иностранным делам направил письма частным компаниям и в администрацию для сбора документов перед ожидаемым началом расследования», - говорится в материале.

Уточняется, что начало расследования намечено на следующую сессию конгресса США, которая будет проходить под контролем демократов. Письма были направлены, в том числе, владельцу Starlink Илону Маску.

Ранее KP.RU сообщал, что Пентагон отказался проводить расследование перебоев в работе спутниковых систем связи Starlink и Starshield на Украине. Запрос на проверку был направлен группой американских сенаторов.