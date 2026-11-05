CNN: демократы хотят расследовать ситуацию с замедлением Starlink на Украине Фото: REUTERS.

Представители Демократической партии США хотят провести расследование ситуации с замедлением работы системы спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

«Сенатский комитет по иностранным делам направил письма частным компаниям и в администрацию для сбора документов перед ожидаемым началом расследования», - говорится в материале.

Уточняется, что начало расследования намечено на следующую сессию конгресса США, которая будет проходить под контролем демократов. Письма были направлены, в том числе, владельцу Starlink Илону Маску.

Ранее KP.RU сообщал, что Пентагон отказался проводить расследование перебоев в работе спутниковых систем связи Starlink и Starshield на Украине. Запрос на проверку был направлен группой американских сенаторов.