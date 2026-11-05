ИКИ РАН: На Солнце зафиксирована мощнейшая с октября вспышка класса М Фото: REUTERS.

Вечером в четверг была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности М, сообщили в Институте прикладной геофизики. Это событие стало самым мощным с начала октября 2026 года.

"5 ноября в 21:33 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4566 (S08E34) зарегистрирована вспышка M3.6 продолжительностью 29 минут", - указали учёные.

Уточняется, что в последний раз настолько мощная вспышка на Солнце была зафиксирована 10 октября.

Солнечные вспышки разделяются по мощности рентгеновского излучения на классы A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 - 10 нановатт на квадратный метр. Каждая последующая буква увеличивает мощность в 10 раз.

Ранее KP.RU сообщил, что крупнейшая за 2025 год вспышка класса Х произошла 11 ноября. Солнечные бури происходят непредсказуемо, с разными последствиями. Например, 9 октября Солнце выбросило в сторону Земли сразу три облака плазмы, что случается крайне редко.