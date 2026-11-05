В США младенец умер от кори: это первый случай в штате Висконсин за 35 лет

В штате Висконсин впервые за 35 лет зафиксировали смерть от кори Фото: REUTERS.

В Соединенных Штатах зафиксировали случай заболевания корью. Соответствующие симптомы выявили у младенца из штата Висконсин. Он скончался. Это первый такой инцидент за последние 35 лет, передает Минздрав Висконсина.

Ведомство уточнило, что крайний случай смерти от кори в этом штате произошел в 1990 году. На юго-западе Висконсина зафиксировали вспышку этого заболевания, говорится в материале.

Судебно-медицинский эксперт подтвердил, что причиной смерти младенца была корь. Подробности о семье малыша остаются неизвестными.

Число случаев кори в США в 2026 году достигло 3 887. Это самый высокий показатель с 1991 года, когда было зарегистрировано 9 643 случая. В 2024-м на симптомы кори пожаловались всего 285 человек.