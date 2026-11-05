Южнокорейский стартап Newtype Industries свернул проект на Украине из-за разногласий с Киевом

Южная Корея и Украина прекратили проект военного ИИ из-за скандала Фото: REUTERS.

Компания из Южной Кореи Newtype проводила на Украине испытания ПО с искусственным интеллектом Barbara. Стороны прекратили сотрудничество из-за дипломатических разногласий. Стартап Newtype Industries завершил проект военного ИИ, оповестило издание The Diplomat.

Гендиректор компании Сенгвон Чо рассказал, что организация прекратила сотрудничество с Киевом после поступившего приказа. Сейчас партнерские отношения "перестали функционировать", заверил он.

"Главной причиной прекращения сотрудничества стал дипломатический конфликт между Южной Кореей и Украиной", - уведомил Сенгвон Чо.

Сеул также отозвал восемь сотрудников своего посольства в Киеве. Глава южнокорейского МИД Чо Хён заявил, что иного выхода попросту не осталось. Причиной такого решения стали высказывания украинской стороны.