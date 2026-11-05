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НовостиПроисшествия5 ноября 2026 23:38

Росфинмониторинг помог возбудить сотни дел о коррупции: Чиханчин привел Путину статистику

Глава Росфинмониторинга Чиханчин рассказал Путину о ликвидации теневых площадок
Алина КОЧНЕВА
Глава Росфинмониторинга Чиханчин рассказал Путину о ликвидации теневых площадок

Глава Росфинмониторинга Чиханчин рассказал Путину о ликвидации теневых площадок

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Специалисты Росфинмониторинга помогли возбудить 480 уголовных дел коррупционной направленности. Ведомство также ликвидировало несколько теневых площадок с объемом порядка 9 миллиардов рублей. Так глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

Он отметил, что по возбужденным уголовным делам в доход государства будут обращены активы на 220 миллиардов рублей. Директор Росфинмониторинга добавил, что работа проводится в рамках борьбы с коррупцией.

"Совместно с администрацией, госорганами мы проверяем чиновников, которые либо допускаются к управлению бюджетом, либо приходят в структуру власти. Больше 100 тысяч запросов в год к нам приходит, примерно 6 тысяч мы выявляем", - оповестил Юрий Чиханчин.

Председатель СК Александр Бастрыкин тем временем возбудил уголовные дела против бывших судей Арбитражного суда Иркутской области. Они заведены с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ.