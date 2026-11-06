В России подешевели яблоки

В Руспродсоюзе сообщили о снижении стоимости яблок на 7,5% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В России в октябре заметно подешевели яблоки. Цена за килограмм снизилась на 7,5%. Она составляет в среднем 141,8 рубля. Об этом проинформировали в Руспродсоюзе, сообщает РИА Новости.

Среди подешевевших продуктов выделяют также морковь, лук и капусту. Цены на них упали более чем на 4%. Уменьшилась также стоимость сахара.

"Яблоки стали самым подешевевшим за месяц продуктом в России. Средние потребительские цены на них в последнюю неделю октября составили 141,8 рубля за килограмм", - резюмировали в Руспродсоюзе.

Минимальные цены на социально значимые продовольственные товары в сентябре снизились на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение стоимости зафиксировано в 9 из 25 категорий базовых продуктов питания. Наиболее заметное падение цен продемонстрировали сливочное масло, рис и свинина.