Известного по фильму "Приведи его к греку" актера Рассела Брэнда обвинили в изнасиловании

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Британский актер Рассел Брэнд признан виновным в изнасиловании. Он также обвинен в сексуальном нападении. Об этом пишет газета The Washington Post.
Актер был оправдан по двум дополнительным обвинениям в изнасиловании. При этом лондонское жюри признало комика виновным по одному пункту обвинения в изнасиловании и трем пунктам обвинения в сексуальном насилии.
51-летний Рассел Бранд известен по фильму "Приведи его к греку". Он также имеет репутацию популярного стендап-комика.
"Брэнд использовал свое влияние, статус и известность, чтобы эксплуатировать женщин и совершать в отношении них сексуальные преступления", - сказано в заявлении лондонской полиции.
В Ставрополе 55-летний рецидивист был признан виновным в совершении сексуального насилия в отношении 12-летней девочки. Было установлено, что фигурант, вооружившись ножом, напал на несовершеннолетнюю.