Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире6 ноября 2026 0:28

Известного по фильму "Приведи его к греку" актера Рассела Брэнда обвинили в изнасиловании

Актера Рассела Брэнда признали виновным в изнасиловании и сексуальном нападении
Алина КОЧНЕВА
Актера Рассела Брэнда признали виновным в изнасиловании и сексуальном нападении

Актера Рассела Брэнда признали виновным в изнасиловании и сексуальном нападении

Фото: REUTERS.

Британский актер Рассел Брэнд признан виновным в изнасиловании. Он также обвинен в сексуальном нападении. Об этом пишет газета The Washington Post.

Актер был оправдан по двум дополнительным обвинениям в изнасиловании. При этом лондонское жюри признало комика виновным по одному пункту обвинения в изнасиловании и трем пунктам обвинения в сексуальном насилии.

51-летний Рассел Бранд известен по фильму "Приведи его к греку". Он также имеет репутацию популярного стендап-комика.

"Брэнд использовал свое влияние, статус и известность, чтобы эксплуатировать женщин и совершать в отношении них сексуальные преступления", - сказано в заявлении лондонской полиции.

В Ставрополе 55-летний рецидивист был признан виновным в совершении сексуального насилия в отношении 12-летней девочки. Было установлено, что фигурант, вооружившись ножом, напал на несовершеннолетнюю.