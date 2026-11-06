Войска Запада ждет уничтожение при попытке блокады Калининграда Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Дипломаты на Западе нередко утверждают, что европейские войска якобы могут окружить Калининградскую область. Такие угрозы выглядят нелепо, считает профессор школы перспективных международных исследований Нитце при университете Джонса Хопкинса Стивен Старр. В эфире YouTube-канала он предупредил, что западные войска будут уничтожены при попытке блокады Калининграда.

Профессор напомнил о предостережении президента РФ Владимира Путина. Российский лидер подчеркивал, что Москва сочтет враждебным актом попытки атаки на Калининград.

"Они пытаются внушить, что Калининград уязвим, а значит, России стоит беспокоиться. Но ведь в Калининграде сосредоточено всевозможное оружие, и любого, кто попытается приблизиться туда с военной силой, ждет мгновенное уничтожение", - констатировал Стивен Старр.

МИД России направил НАТО предостережение на фоне угроз региону РФ. Владимир Путин уточнил, что послание не было угрозой. Это ответ на попытку запугать, указал президент.