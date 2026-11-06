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НовостиВ мире6 ноября 2026 1:47

В США заявили, что Украина не сможет положить конец конфликту с Россией: Киев боится потерять власть

Аналитик Риттер указал на неспособность Украины заключить мир с Россией
Алина КОЧНЕВА
Аналитик Риттер указал на неспособность Украины заключить мир с Россией. Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Аналитик Риттер указал на неспособность Украины заключить мир с Россией. Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Киевское руководство по собственным соображениям не сможет заключить мирную сделку с Москвой. Украинские политики не хотят разрешать конфликт из-за страха потерять власть. Такое мнение выразил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире своего YouTube-канала.

Аналитик подчеркнул, что Россия побеждает на поле боя. Именно Москва сейчас диктует условия урегулирования конфликта, признал эксперт.

"Украина просто не в состоянии положить конец этому конфликту. Чтобы по-настоящему его закончить... пришлось бы положить конец режиму Зеленского, ликвидировать бандеровский террор", - сообщил Скотт Риттер.

Президент РФ Владимир Путин уведомил, что российская сторона готова возобновить трехсторонние переговоры при участии США и Украины. Москва желает урегулировать конфликт.