Ледник не удержал глыбы снега: в МЧС назвали причину гибели 17 альпинистов в КБР

Момент схода лавины. Фото: стоп-кадр видео очевидцев.

Причиной гибели 17 альпинистов в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии стало «оголение» ледника из-за климатических изменений. Об этом в парламенте КБР сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС по КБР Эльдар Хашхожев.

По его словам, трагедия случилась из-за обвала горного ледника, поскольку линия снежного покрова повышается, и некоторые участки остаются оголенными.

«Соответственно, за счет того, что эти участки оголяются, нижняя подпорка, которая держала вот эти ледники много лет, становится более слабой и не удерживает эти большие глыбы снега, которые лежат наверху», — объяснил замначальника ГУ МЧС.

Напомним, ЧП произошло 6 сентября на горе Мижирги в Безенгийском ущелье. Всего в группе было 33 человека, включая опытных сотрудников Росгвардии и легендарного инструктора Альберта Изотова, которому буквально в августе исполнилось 70 лет.

Спустя семь дней после обрушения лавины на группу из 33 альпинистов в горах Кабардино Балкарии нашли тело 17-го, последнего из погибших участников группы.