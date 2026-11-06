Эксперт Минпросвещения рассказала, когда старшеклассники будут писать итоговое сочинение

Учитель Походий: итоговое сочинение в декабре станет допуском к ЕГЭ. Фото: Roman Yarovitsyn/Global Look Press

В начале декабря российские старшеклассники напишут итоговое сочинение, которое будет допуском к сдаче ЕГЭ. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила эксперт Минпросвещения РФ, учитель русского языка и литературы София Походий.

Педагог напомнила, что обычно итоговое сочинение проводится в начале декабря. На эту работу старшеклассникам отводится 3 часа 55 минут.

«У данного сочинения важная функция - допуск к ЕГЭ. Если выпускник получит "незачет", он не допускается до государственных экзаменов», - сказала Походий.

Успешно сданной, уточнила эксперт, будет считаться работа, получившая положительную оценку по двум первым из трех основных критериев: соответствие теме, аргументация и использование литературного материала.

«К критериям 3-5 относятся композиция и логика рассуждения, качество письменной речи (отсутствие речевых штампов), а также грамотность», - заключила Походий.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 2027/2028 учебного года в российских школах введут устный экзамен по истории для 9 классов. Он будет проводиться перед основным государственным экзаменом.