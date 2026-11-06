Бойцам с СПО создадут отдельную программу обучения: Путин поручил сделать аналог "Времени героев"

Путин распорядился сделать аналог "Времени героев" не окончившим вуз бойцам СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В России успешно реализуется программа обучения для участников спецоперации "Время героев". В проект отбирают бойцов с высшим образованием и опытом работы в организаторской или административной сферах. Президент РФ Владимир Путин распорядился сделать аналог "Времени героев" для не окончивших ВУЗ участников СВО. Так бойцы со средним профессиональным образованием получат возможность пройти обучение для работы в административных структурах. Это предложение Владимир Путин обсудил с членами кабинета министров.

Президент РФ напомнил, что многие служащие в ВС России не имеют высшего профессионального образования. Государство должно создать для них необходимые условия. С помощью подобного проекта участники СВО смогут реализовать способности на гражданской службе.

"Сейчас, когда мы говорим о специальном образовании, о среднем специальном образовании, я подумал, что вот и для этой категории наших ребят должна быть создана специальная программа", - поручил Владимир Путин.

Он рассказал, как проходит поиск участников проекта "Время героев". Ими становятся военные, которые хотят пробовать себя в гражданской сфере. Так они продолжают служить Родине в обычных условиях.

"Проблема заключается в том, что в программу "Время героев" и в первый поток, и во второй поток мы отбираем, конечно, только тех ребят, тех бойцов, у которых есть высшее образование", - объяснил президент РФ.

Владимир Путин отметил, что участники проекта за два года его существования продемонстрировали верность Родине и готовность к самопожертвованию. Такие люди не боятся преодолевать вызовы, констатировал российский лидер.

Программа "Время героев" стартовала в мае 2024 года. Тогда к обучению приступили 83 участника спецоперации. 21 из них носит Золотую Звезду Героя России. Участников отбирали по управленческому потенциалу. Кандидаты сдавали непростой тест. Во второй поток в июне 2025 года взяли 85 человек. 32 из них - Герои России. Обучение для них проводили глава МИД Сергей Лавров, экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, помощник президента Владимир Мединский и другие.