Росфинмониторинг: экспортеры возвращают почти полную валютную выручку в Россию

Глава Росфинмониторинга заявил, что доля расчетов в национальных валютах уже достигла 87% Фото: Ольга ЮШКОВА.

Экспортеры возвращают в Россию практически полную валютную выручку от зарубежных поставок. Об этом сообщил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, ведомство держит на особом контроле решение задачи по валютному мониторингу, поставленной главой государства.

«Возвращение валютной выручки сегодня 99,5% тех средств, которые должны вернуться за реализацию продукции, они возвращаются в Россию», - рассказал Чиханчин.

Глава Росфинмониторинга также уточнил, что доля расчетов в национальных валютах уже достигла 87%.

Напомним, что еще в августе минувшего года кабинет министров России принял решение обнулить нормативы обязательной продажи валютной выручки. Документ был подписал главой правительства страны Михаилом Мишустиным.