Мосгорсуд продлил срок ареста экс-замминистра обороны Булгакову до 9 января Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

По решению московского городского суда экс-замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков останется под стражей до 9 января. Бывший чиновник арестован по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом со ссылкой на участника процесса сообщает ТАСС.

«Суд постановил продлить срок содержания под стражей обвиняемого Булгакова <…> до 9 января 2027 года», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что о продлении ареста ходатайствовал следователь. Защита же возражала, аргументируя свою позицию тем, что обвиняемые не ознакомлены с томами дела.

Также под стражей останутся и другие фигуранты дела. Гендиректору «Нева-Балт СПб» Герману Яковлеву и военному пенсионеру Геннадию Селезневу суд также продлил срок ареста.

Напомним, следствие выявило, что Булгаков, занимая пост заместителя министра обороны, инициировал создание и стал руководителем организованной преступной структуры. Согласно материалам дела, он привлёк к незаконной деятельности своих знакомых, а также нескольких неустановленных лиц, чтобы осуществлять хищение чужого имущества.

Позже у бывшего высокопоставленного военного суд арестовал имущество. Общая стоимость арестованных активов превышает 180 миллионов рублей.