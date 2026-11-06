Мошенники начали красть паспорта у россиян: в МВД раскрыли новую преступную схему с предлогом о работе

МВД: аферисты похищают паспорта под предлогом оформления на работу в штат Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Аферисты под видом работодателей похищают паспорта или данные из документов россиян, предлагая им якобы официально оформиться в штат. Такая информация содержится в материалах МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

Мошенническая схема строится на размещении объявлений о вакансиях с привлекательными условиями. После отклика потенциальной жертвы ей под предлогом «официального трудоустройства» в штат просят передать паспорт или его копию.

В министерстве уточнили, что соискатели, стремясь получить работу, зачастую передают документ без раздумий. В рамках этой схемы злоумышленники довольно легко получают важные личные сведения граждан.

Представители МВД рекомендуют сохранять бдительность и не передавать паспорт третьим лицам вне зависимости от причины, по которой его запрашивают.

Ранее стало известно, что мошенники начали активно обманывать россиян в преддверии масштабной Черной пятницы, которая должна пройти 11 ноября. KP.RU рассказал, какие уловки придумали преступники и, как на них не попасться.