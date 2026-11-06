Русская крепость Форт-Росс может потерять все связи с Россией: в чем причина

Уэллман: крепость Форт-Росс может потерять связи с РФ из-за властей Калифорнии. Фото: Crista Jeremiason/ ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

Русская крепость Форт-Росс рискует утратить все связи с Россией после того, как власти штата Калифорнии отказались работать с организацией, сохранявшей десятилетиями этот исторический памятник. Об этом заявила вице-президент Общества по сохранению Форт-Росс Робин Джой Уэллман в беседе с РИА Новости.

Форт-Росс представляет собой бывшее русское поселение на тихоокеанском побережье США. Сегодня оно функционирует как исторический парк Калифорнии. Местные власти приняли решение не продлевать договор с некоммерческой организацией, в течение 50 лет организовывавшей там экскурсии, фестивали и другие проекты. Хотя соглашение истекло 3 ноября, сам парк продолжит работу.

«Все меняется... Мы теряем важные связи с русской диаспорой, церковью, людьми, самой Россией, дипломатами и учеными», - заявила Уэллман.

По ее словам, именно общество долгие годы поддерживало контакты с российскими учреждениями и представителями русской общины, помогавшими сохранять историю крепости и доносить ее до посетителей. У калифорнийской парковой службы, по мнению замглавы организации, подобных связей не существует.

Уэллман выразила опасение, что часть наследия Форт-Росс может быть безвозвратно утрачена.

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