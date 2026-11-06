WSJ: Демократы разрабатывают план по отмене канадских пошлин Трампа. Фото: Shawn Thew-Pool via CNP/Global Look Press

Члены Демократической партии США разрабатывают план по отмене торговых пошлин в отношении Канады. Их ранее ввела администрация президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что в случае получения контроля над конгрессом по итогам всех выборов, эта инициатива станет у демократов одной из приоритетных. И шансы на успех у этого документа достаточно высоки благодаря поддержке со стороны части республиканцев.

Более того, снятие пошли поддерживают и губернаторы-республиканцы приграничных с Канадой штатов. Введение пошлин сильно ударило по малому бизнесу и потребителям, поскольку экономики этих штатов сильно зависят от двусторонней торговли.

Напомним, в августе этого года США и Канада так и не смогли согласовать торговую сделку. После этого Вашингтон объявил о введении 50% пошлин на канадские товары на сумму около 20 млрд долларов. Под действие новых американских тарифов попали самые разные канадские товары - от алкоголя и мебели до рыболовных снастей и хоккейного инвентаря.