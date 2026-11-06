Оператор «Турецкого потока» подал иск к «Нафтогазу Украины» и компании Gasunie Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global look Press

Оператор «Турецкого потока» — компания South Stream Transport B.V. — обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к нидерландской Gasunie Transport Services и «Нафтогазу Украины». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Заявление зарегистрировали 5 ноября, а разбирать его суд будет 1 декабря. Третьей стороной по делу проходит «Газпром».

Что именно South Stream Transport B.V. предъявляет голландскому газотранспортному оператору и украинской компании, пока не сообщается. Известно лишь, что иск отнесли к категории корпоративных споров. Такая формулировка обычно означает разбирательства вокруг долей, обязательств или договорённостей между участниками бизнеса, но конкретные требования оператора «Турецкого потока» до заседания остаются загадкой.

Тема газовых поставок в Европу в последнее время звучит всё громче. Глава «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога заявил, что холдинг готов вернуть голубое топливо в страны ЕС, если там появится встречный интерес. По его словам, у России по-прежнему есть технические возможности качать газ в Европу.

Помимо действующего «Турецкого потока» в запасе остаётся маршрут «Ямал — Европа». Этот газопровод тоже может быть задействован для поставок, но только при наличии подходящих условий.