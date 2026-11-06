Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика6 ноября 2026 6:15

В России появилась мобильная версия зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-30: в чем ее преимущество

«Ростех» разработал мобильную версию зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-30
Анастасия СУТОРМИНА
«Ростех» разработал мобильную версию зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-30. Фото: Maksim Konstantinov/Globl Look Press

«Ростех» разработал мобильную версию зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-30. Фото: Maksim Konstantinov/Globl Look Press

В «Ростехе» разработали мобильную версию зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-30 «Цитадель». В ней появились боевой модуль и системы обнаружения на автомобильное шасси. Об этом со ссылкой на госкорпорацию сообщает РИА Новости.

По словам разработчиков, теперь ЗАК-30 будет быстрее и проще перебрасывать на разные объекты, которые нуждаются в защите от воздушных атак. Кроме того, у мобильных огневых групп появятся более широкие возможности поражать цели.

Ранее сообщалось, что специалисты «Ростех» разработали ударные дроны, которые по своим характеристикам приближаются к возможностям крылатых ракет.

В мае этого года глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле о новых российских разработках в сфере оружия. В частности, он сообщил о новом БПЛА «Скальпель».