Террористы проявляют повышенный интерес к Киеву: СВР раскрыла причину

Подобные контакты несут прямую угрозу глобальной безопасности, поскольку наработки могут быть применены в любой точке мира Фото: REUTERS.

Международные террористические организации проявляют повышенный интерес к Киеву и ищут каналы взаимодействия с ним ради освоения технологий использования дронов. Об этом заявили в Службе внешней разведки РФ.

«По поступающим в СВР данным, международные террористические организации проявляют повышенный интерес к взаимодействию с киевским режимом», — отметил он.

В российском ведомстве подчеркивают, что преступники рассчитывают перенять опыт армии Украины в задействовании БПЛА в современных конфликтах. Подобные контакты несут прямую угрозу глобальной безопасности, поскольку наработки могут быть применены в любой точке мира.

Ранее представители СВР заявляли, что вербовочная активность зарубежных спецслужб уходит в киберпространство.