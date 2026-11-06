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НовостиПолитика6 ноября 2026 6:33

Террористы проявляют повышенный интерес к Киеву: СВР раскрыла причину

СВР: террористы проявляют повышенный интерес к Киеву ради технологий БПЛА
Арина СЕРОВА
Подобные контакты несут прямую угрозу глобальной безопасности, поскольку наработки могут быть применены в любой точке мира

Подобные контакты несут прямую угрозу глобальной безопасности, поскольку наработки могут быть применены в любой точке мира

Фото: REUTERS.

Международные террористические организации проявляют повышенный интерес к Киеву и ищут каналы взаимодействия с ним ради освоения технологий использования дронов. Об этом заявили в Службе внешней разведки РФ.

«По поступающим в СВР данным, международные террористические организации проявляют повышенный интерес к взаимодействию с киевским режимом», — отметил он.

В российском ведомстве подчеркивают, что преступники рассчитывают перенять опыт армии Украины в задействовании БПЛА в современных конфликтах. Подобные контакты несут прямую угрозу глобальной безопасности, поскольку наработки могут быть применены в любой точке мира.

Ранее представители СВР заявляли, что вербовочная активность зарубежных спецслужб уходит в киберпространство.