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НовостиВ мире6 ноября 2026 6:34

СВР: вербовочная активность зарубежных спецслужб уходит в киберпространство

В СВР сообщили, что зарубежные террористы ищут контактов с Киевом ради освоения дронов
Анастасия СУТОРМИНА
СВР: вербовочная активность зарубежных спецслужб уходит в киберпространство. Фото: Aleksey Smyshlyaev/Globl Look Press

СВР: вербовочная активность зарубежных спецслужб уходит в киберпространство. Фото: Aleksey Smyshlyaev/Globl Look Press

Вербовочная и подрывная активность зарубежных спецслужб смещается в киберпространство. Об этом заявили в Службе внешней разведки России.

В ведомстве отметили также, что зарубежные террористы ищут контактов с Киевом ради освоения дронов.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что руководство ЕС намерено заставить ведущие европейские СМИ подавать «русский вопрос» в нужном ключе. Гендиректорат собирается установить прямое управление над ними.

Также в СВР обратили внимание, что в Брюсселе хотят использовать пропагандистские приемы Третьего рейха, чтобы запугать европейских жителей «российской угрозой».