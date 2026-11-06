В России прокатилась волна краж денег в самолётах: пассажирам незаметно меняют доллары на другую валюту Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

За последние месяцы десятки, а то и сотни россиян лишились наличных прямо в салоне самолета. Сумку с деньгами кладут на полку, а на выходе обнаруживают вместо долларов и евро банкноты Нигерии, Узбекистана или Малави. Подробности стали известны KP.RU.

Среди пострадавших — музыкант Дмитрий Судзиловский. На рейсе Москва — Анкара он положил рюкзак над головой, развернув замками к стенке. В такси обнаружил в конвертах найры и сумы общей стоимостью около тысячи рублей. В турецкую полицию он не пошел, а авиакомпания ответила: надо было сразу сообщать экипажу.

При этом авиаэксперт Роберт Сулейманов с 59-летним стажем в авиации говорит, что о таком слышит впервые — раньше обкрадывали только в аэропортах. По словам пилота Юрия Сытника, прежде кражи случались лишь на промежуточных посадках. Теперь действуют иначе: ночные рейсы, сонные пассажиры, направления на отдых и шоппинг, где без наличных не обойтись.

Версий несколько — от бортпроводников до «наводчиков». Камеры в салонах не ставят: сертификация дорога и сложна. Адвокат Андрей Мишонов советует: заметили пропажу в полете — сразу зовите стюарда, после посадки идите в транспортную полицию. Пока же деньги и документы лучше держать при себе.

Ещё в августе стало известно, что в самолете «Уральских авиалиний» три иностранных гражданина обокрали пассажиров. Борт совершал рейс из Екатеринбурга в Стамбул.