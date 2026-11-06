Миллиардер и сооснователь Higgsfield Машрабов получил гражданство Казахстана Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Сооснователь ИИ-компании Higgsfield Александр Машрабов, которого российский Forbes присматривал в список миллиардеров, стал гражданином Казахстана. Об этом рассказал вице-премьер и министр искусственного интеллекта и цифрового развития республики Жаслан Мадиев. По его словам, указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев ещё 30 октября.

Чиновник написал в соцсетях, что в Казахстане «на одного миллиардера больше», и выложил фото с новоиспечённым гражданином и его паспортом. Правда, есть нюанс: по казахстанским законам двойное гражданство запрещено, так что обладателю паспорта придётся выйти из гражданства других стран. Как это отразится на российском статусе Машрабова, пока непонятно.

В августе российский Forbes сообщал, что долю Машрабова в Higgsfield оценили в 5,4 млрд долларов и он вполне мог попасть в список отечественных миллиардеров. По данным издания, предприниматель окончил МФТИ, ещё во время учёбы работал в «Яндексе», попадал в рейтинг «30 до 30» и трудился в США.

Сама Higgsfield — это платформа на базе искусственного интеллекта для создания, редактирования и генерации видеороликов.

Ранее KP.RU рассказывал, как итальянский журналист Винченцо Лоруссо, автор телеграм-канала «Донбасс Италия», получил российское гражданство. Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин.