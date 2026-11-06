Фрегат ВМФ продолжил поход после окончания первых российско-сейшельских учений Фото: Минобороны РФ

Российский фрегат «Маршал Шапошников» завершил деловой заход в порт Виктория на Сейшельских Островах и снова ушёл в открытое море. Об этом сообщили в Минобороны России.

Главным событием стоянки, как отметили в военном ведомстве, стало первое в истории совместное российско-сейшельское военно-морское учение. Его посвятили борьбе с пиратством — теме для этого региона более чем актуальной.

Дальше фрегат продолжит поход и будет решать задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее стало известно, что Черноморский флот за неделю в октябре уничтожил пять безэкипажных катеров украинской армии. Их обнаружили и ликвидировали в акватории Чёрного моря — катера пытались атаковать объекты инфраструктуры и корабли флота.