Пара, сыгравшая супругов на фейковой свадьбе в Новосибирске, поженится в жизни

Стася и Виктор познакомились на фейковой свадьбе в Новосибирске. Фото: предоставлено Стасей

Жительница Новосибирска Стася познакомилась с Виктором из Южно-Сахалинска на фейковой свадьбе 19 сентября. По сценарию вечеринки они изображали мужа и жену, хотя раньше никогда не встречались. Стася выбрала роль жены брата невесты, но «мужа» для ее персонажа долго не могли найти. Виктор увидел ролик организаторов о том, что Новосибирску не хватает мужчин для участия, выкупил роль и прилетел на пару дней, сообщает КП-Новосибирск.

С 6 сентября они начали переписываться. В день вечеринки Стася едва не отказалась идти, но Виктор напомнил, что специально прилетел. Он приехал за ней на такси с букетом синих гортензий, они подобрали образы в одном цвете. На вечеринке пара сначала придерживалась ролей, а потом разговорилась уже без сценария.

— У нас случился прямо огонь. Настолько, что окружающие поверили, будто мы настоящие муж и жена. Подружки, которые давно меня знают и видели его, говорили: «Ну это прямо твой, все. Я вас по отдельности даже не вижу». А я отмахивалась: «Да ну, чего ты?» — рассказывает Стася.

После свадьбы они продолжили знакомство, гуляли по городу. На следующий день Виктор улетел, но общение продолжалось каждый день.

Спустя пять недель Стася прилетела к нему на Сахалин, и 13 октября он сделал ей предложение. О помолвке пара рассказала в чате фейковой свадьбы — тот буквально взорвался поздравлениями. Настоящую свадьбу планируют на январь в Москве, а жить собираются в Новосибирске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX