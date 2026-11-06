Баловство привело к страшному: врачи не спасли курившего вейп молодого парня

19-летний парень умер после курения вейпа Фото: Алексей БУЛАТОВ.

19-летний житель Забайкалья умер после курения вейпа. Он лежал несколько дней в больнице, но его не удалось спасти. Об этом рассказала в интервью «КП-Иркутск» онколог профильного диспансера Анастасия Савинская.

По ее словам, парень купил «одноразку» со сладким вкусом ради «баловства». Однако это привело к страшным последствиями. Через какое-то время он начал сильно задыхаться, из-за чего пришлось вызвать скорую помощь.

«Бригада быстро привезла его к нам. Состояние было средней степени, но ближе к тяжелому из-за дыхательной недостаточности. Поэтому сразу - в реанимацию, где назначили поддерживающую терапию», - уточнила врач.

Увы, лечение не помогало. Состояние с каждым днем становилось хуже. При обследовании врачи нашли у него злокачественную опухоль. Вторичные очаги болезни уже пошли в мозг. Медики до последнего боролись за жизнь молодого парня, но им так и не удалось его спасти.

Как отметила Савинская, вейпы - это зло и самообман. Такие устройства не становятся «безопасной» заменой сигаретам. Они могут сильно подорвать здоровье человека вплоть до летального исхода.

Тем временем в России постепенно начинают вводить полный запрет на покупку вейпов. Так, недавно такую меру одобрили власти Татарстана - она будет действовать с марта 2027 года до марта 2032 года.