СБУ проводит обыски у сотрудника ГУР по делу «Монако»

Вероятнее всего, речь идёт о деле о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Фото: vadymiermolaiev.info

Украинские силовики проводят обыски у военнослужащего Главного управления разведки. Предположительно, обыски проходят в рамках расследования так называемого дела «Монако», сообщает УНИАН со ссылкой на адвоката Маси Найема.

Найем отметил, что прибыл на место в качестве защитника сотрудника ГУР. При этом имя своего подзащитного адвокат не раскрыл. Официального подтверждения проведения обысков нет.

Как отмечается, вероятнее всего, речь идёт о деле о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Напомним, 29 июня у входа в здание, где он находился, сработало взрывное устройство, замаскированное под посылку. Позже выяснилось, что исполнительницей покушения на убийство была 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская. Интерпол объявил её в розыск. 7 июля её нашли мёртвой в пригороде Киева. Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что теракт в Монако организовали украинские спецслужбы по указанию Владимира Зеленского.