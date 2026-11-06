Ирак готовится к ядерной катастрофе: что происходит на Ближнем Востоке Фото: REUTERS.

Иракские власти объявили о готовности к возможной ядерной катастрофе на фоне угроз американских ударов по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает агентство Shafaq News со ссылкой на Национальную комиссию по ядерному, радиологическому, химическому и биологическому регулированию страны.

По данным ведомства, в Ираке уже разработаны планы реагирования на различные чрезвычайные ситуации, связанные с радиационной угрозой. Подготовка ведется совместно с другими государственными структурами и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

При этом власти считают, что последствия возможного удара по иранским ядерным объектам для Ирака будут ограниченными. Специалисты объясняют это значительным расстоянием между потенциальными целями и иракской границей, а также особенностями расположения объектов.

В частности, некоторые ядерные комплексы Ирана находятся глубоко внутри гранитных гор, что может ограничить распространение радиоактивных материалов при взрыве. Кроме того, преобладающие воздушные потоки, особенно на большой высоте, способны унести опасные вещества в сторону от иракской территории.

Несмотря на сравнительно невысокую оценку рисков, вдоль границы Ирака действуют станции раннего предупреждения. Они подключены к международным системам мониторинга и отслеживают возможные изменения радиационного фона.

Поводом для подготовки стали угрозы президента США Дональда Трампа нанести ограниченные удары по ядерным объектам Ирана. Среди потенциальных целей называется объект в районе горы Пикакс неподалеку от ядерного комплекса в Натанзе.

Ранее KP.RU сообщал, что США и Израиль решили отложить возможные совместные удары по Ирану до промежуточных выборов в американский Конгресс 3 ноября. Об этом стало известно из публикации Al Jazeera. При этом Дональд Трамп ранее также заявлял, что Вашингтон не намерен атаковать Иран до завершения голосования.