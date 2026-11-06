Молдавия может отменить безвизовый режим с Россией: страна готова это сделать ради членства в ЕС

Тофан: Молдавия готова отменить безвизовый режим с Россией по запросу ЕС. Фото: Shatokhina Natalia/ news.ru/Global Look Press

Молдавия в статусе кандидата на вступление в Евросоюз выражает готовность отказаться от безвизового режима с Россией и Белоруссией. Такое заявление сделал премьер-министр республики Василе Тофан в интервью телеканалу TV-8.

Глава правительства отметил, что пока не может назвать конкретную дату отмены безвизовых режимов с указанными странами. Однако страна настроена решительно. Для Кишинева важнее членство в объединении, чем хорошие отношения с Москвой и Минском.

«Если нормы ЕС этого требуют, я считаю, что мы должны принимать решения, которые позволят нам продвигаться в нашем процессе европейской интеграции», - подчеркнул Тофан.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для восстановления нормальных отношений с Россией Молдавия обязана прекратить вести антироссийскую политику внутри страны. Кроме того, Кишиневу следует освободить политических заключенных, в том числе экс-главу Гагаузии Евгению Гуцул.