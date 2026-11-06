На Украине создали подпольную организацию против Зеленского: что не нравится сотникам

На Украине появилась подпольная организация «Сотня Михаила Сцельникова» Фото: REUTERS.

На Украине появилась подпольная организация «Сотня Михаила Сцельникова» (СМС), участники которой планируют противостоять существующему киевскому режиму. Об этом ТАСС сообщили люди, представившиеся членами объединения.

«Мы поможем приблизить крах коррумпированной и нелегитимной нынешней киевской власти», — заявили собеседники агентства.

Отмечается, что среди членов организации граждане Украины, которые недовольны политикой властей. По словам участников объединения, раньше они пытались повлиять на ситуацию в стране мирными методами - с помощью митингов, пикетов, петиций. Но эти меры уже исчерпали себя.

Теперь, уверяют сотники, пришло время «горячей фазы» противостояния.

Напомним, ранее Михаил Сцельников убил экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Мужчина действовал на улице Ефремова во Львове из мести в одиночку. Позже Сцельников признался, что таким образом он отомстил украинской власти.

Более того, с улыбкой убийца заявил в суде, что если бы на месте Парубия оказался экс-президент Украины Петр Порошенко*, то убил бы и его.

*- лицо, причастное к экстремистской деятельности или терроризму