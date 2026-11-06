На Украине создали подпольную организацию против Зеленского: что не нравится сотникам

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На Украине появилась подпольная организация «Сотня Михаила Сцельникова» (СМС), участники которой планируют противостоять существующему киевскому режиму. Об этом ТАСС сообщили люди, представившиеся членами объединения.
«Мы поможем приблизить крах коррумпированной и нелегитимной нынешней киевской власти», — заявили собеседники агентства.
Отмечается, что среди членов организации граждане Украины, которые недовольны политикой властей. По словам участников объединения, раньше они пытались повлиять на ситуацию в стране мирными методами - с помощью митингов, пикетов, петиций. Но эти меры уже исчерпали себя.
Теперь, уверяют сотники, пришло время «горячей фазы» противостояния.
Напомним, ранее Михаил Сцельников убил экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Мужчина действовал на улице Ефремова во Львове из мести в одиночку. Позже Сцельников признался, что таким образом он отомстил украинской власти.
Более того, с улыбкой убийца заявил в суде, что если бы на месте Парубия оказался экс-президент Украины Петр Порошенко*, то убил бы и его.
*- лицо, причастное к экстремистской деятельности или терроризму