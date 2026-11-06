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НовостиВ мире6 ноября 2026 8:28

На Украине создали подпольную организацию против Зеленского: что не нравится сотникам

На Украине появилась подпольная организация «Сотня Михаила Сцельникова»
Анастасия СУТОРМИНА
На Украине появилась подпольная организация «Сотня Михаила Сцельникова»

На Украине появилась подпольная организация «Сотня Михаила Сцельникова»

Фото: REUTERS.

На Украине появилась подпольная организация «Сотня Михаила Сцельникова» (СМС), участники которой планируют противостоять существующему киевскому режиму. Об этом ТАСС сообщили люди, представившиеся членами объединения.

«Мы поможем приблизить крах коррумпированной и нелегитимной нынешней киевской власти», — заявили собеседники агентства.

Отмечается, что среди членов организации граждане Украины, которые недовольны политикой властей. По словам участников объединения, раньше они пытались повлиять на ситуацию в стране мирными методами - с помощью митингов, пикетов, петиций. Но эти меры уже исчерпали себя.

Теперь, уверяют сотники, пришло время «горячей фазы» противостояния.

Напомним, ранее Михаил Сцельников убил экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Мужчина действовал на улице Ефремова во Львове из мести в одиночку. Позже Сцельников признался, что таким образом он отомстил украинской власти.

Более того, с улыбкой убийца заявил в суде, что если бы на месте Парубия оказался экс-президент Украины Петр Порошенко*, то убил бы и его.

*- лицо, причастное к экстремистской деятельности или терроризму