Полицейские расстреляли студента, которого приехали спасать от наркомана в США Фото: REUTERS.

В США полицейские пять раз выстрелили в студента, которого приехали спасать от вооруженного ножом брата-наркомана. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на судебный иск пострадавшего.

Инцидент произошел 6 января в городе Олбани, штат Орегон. 21-летний студент Маверик Лайон приехал домой на каникулы и оказался в заложниках у собственного старшего брата Джона Лайона, известного как Дакота. Мужчина, ранее отбывавший тюремный срок и страдавший от наркотической зависимости, схватил кухонный нож и начал угрожать родственнику.

Отец молодых людей заметил происходящее через домашнюю камеру видеонаблюдения и вызвал полицию. При этом он подробно описал внешность и одежду обоих сыновей, чтобы правоохранители могли отличить заложника от преступника.

Когда сотрудники прибыли на место, Маверику удалось вырваться из дома. По версии его адвокатов, студент выбежал на улицу с пустыми руками, предварительно бросив нож, который держал для самообороны. Однако полицейские применили к нему электрошокер, а затем открыли огонь.

«Вы застрелили не того. Он держал меня в заложниках», — сказал раненый студент правоохранителям.

В результате молодой человек провел месяц в больнице и перенес несколько сложных операций. Врачи удалили ему часть легкого, аппендикс и селезенку. Из-за травм Лайон пропустил учебный семестр и спортивный сезон, а теперь нуждается в дополнительных операциях.

Пострадавший подал иск против полиции, обвинив сотрудников в чрезмерном применении силы и халатности. При этом местная прокуратура признала стрельбу оправданной, посчитав, что правоохранители действовали в условиях непосредственной угрозы.

Сам Дакота признал вину в попытке похищения, незаконном применении оружия и принуждении. Его приговорили к шести годам и пяти месяцам заключения.

Ранее в американском штате Невада полицейские застрелили 43-летнего Брэндона Дарема, который сам вызвал их после вторжения преступников в свой дом. Когда правоохранители прибыли на место, мужчина боролся с вооруженной нападавшей. Один из полицейских выстрелил в хозяина дома, ошибочно приняв его за преступника. Дарем погиб на месте, а нападавшую задержали.