Анна Цивилева выслушала просьбы получивших ранения участников СВО и их близких

Статс-секретарь – замминистра обороны России Анна Цивилева провела прием получивших ранения участников СВО. Встреча прошла в Общественной приемной Министра обороны РФ.
Так, дочь военнослужащего Виктория Сычева по видео-конференц-связи из Новосибирска попросила провести дополнительные медобследования отцу, который получил на СВО ранения, и назначить проведение военно-врачебной комиссии для определения категории годности к военной службе. Анна Цивилева пообещала, что все необходимые решения будут приняты.
Кроме того, замминистра поручила организовать после лечения реабилитацию военнослужащего на базе ведущих реабилитационных центров СФО, а в случае необходимости - в других регионах по медицинским показаниям.
Военнослужащий Рустам Юсупов, которому после тяжелого ранения в ходе боев ампутировали обе ноги, попросил Анну Цивилеву обеспечить его спецавтомобилем с ручным управлением. Автомобиль мужчине очень необходим, поскольку ему сложно добираться из дома до работы в военном комиссариате в Санкт-Петербурге. Замминистра пообещала помочь с автомобилем, однако предупредила, что для управления им мужчине нужно будет пройти обучение.
Третий заявитель - военнослужащий бригады ВДВ Константин Калинин, также получивший тяжелое ранение при выполнении боевых задач. Он попросил предоставить ему специализированную коляску для занятий теннисом, а также адаптировать служебное жилье для удобства проживания. Замминистра заверила, что просьбы военнослужащего будут выполнены.
В завершение личного военнослужащий Роман Висторобский, который, несмотря на полученную тяжелую травму, продолжает военную службу в одном из комиссариатов Москвы, попросил предоставить спортивный протез для занятий зимними и водными видами спорта.
Цивилева пообещала, что протез будет предоставлен, а заодно предложила Роману обучиться на инструктора по горным лыжам в г. Шерегеше Кемеровской области, где организована подготовка ветеранов СВО, получивших тяжелые травмы.