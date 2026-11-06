Анна Цивилева выслушала просьбы получивших ранения участников СВО и их близких

Анна Цивилева провела прием получивших ранения участников СВО. Фото: Belkin Alexey/Globl Look Press

Статс-секретарь – замминистра обороны России Анна Цивилева провела прием получивших ранения участников СВО. Встреча прошла в Общественной приемной Министра обороны РФ.

Так, дочь военнослужащего Виктория Сычева по видео-конференц-связи из Новосибирска попросила провести дополнительные медобследования отцу, который получил на СВО ранения, и назначить проведение военно-врачебной комиссии для определения категории годности к военной службе. Анна Цивилева пообещала, что все необходимые решения будут приняты.

Замминистра обороны РФ Анна Цивилева провела личный прием граждан

Кроме того, замминистра поручила организовать после лечения реабилитацию военнослужащего на базе ведущих реабилитационных центров СФО, а в случае необходимости - в других регионах по медицинским показаниям.

Военнослужащий Рустам Юсупов, которому после тяжелого ранения в ходе боев ампутировали обе ноги, попросил Анну Цивилеву обеспечить его спецавтомобилем с ручным управлением. Автомобиль мужчине очень необходим, поскольку ему сложно добираться из дома до работы в военном комиссариате в Санкт-Петербурге. Замминистра пообещала помочь с автомобилем, однако предупредила, что для управления им мужчине нужно будет пройти обучение.

Третий заявитель - военнослужащий бригады ВДВ Константин Калинин, также получивший тяжелое ранение при выполнении боевых задач. Он попросил предоставить ему специализированную коляску для занятий теннисом, а также адаптировать служебное жилье для удобства проживания. Замминистра заверила, что просьбы военнослужащего будут выполнены.

В завершение личного военнослужащий Роман Висторобский, который, несмотря на полученную тяжелую травму, продолжает военную службу в одном из комиссариатов Москвы, попросил предоставить спортивный протез для занятий зимними и водными видами спорта.

Цивилева пообещала, что протез будет предоставлен, а заодно предложила Роману обучиться на инструктора по горным лыжам в г. Шерегеше Кемеровской области, где организована подготовка ветеранов СВО, получивших тяжелые травмы.