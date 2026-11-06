ВС РФ поразили объекты портовой инфраструктуры Украины, снабжавшие ВСУ грузами

Российские войска нанесли точечные удары по военным объектам Украины Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Вооруженные силы РФ поразили несколько объектов портовой инфраструктуры Украины, которые были задействованы в снабжении ВСУ. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России в пятницу, 6 ноября.

В ведомстве отметили, что все военные цели были успешно разрушены.

«Выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавшие прием, хранение и распределение грузов военного назначения. За неделю поражено 14 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ», - следует из сводки.

Ранее сообщалось, что армия России освободила населенный пункт Общее на запорожском направлении. За миссию отвечали солдаты из Восточной группировки.