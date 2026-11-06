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НовостиПолитика6 ноября 2026 9:16

ВС РФ поразили объекты портовой инфраструктуры Украины, снабжавшие ВСУ грузами

Российские войска нанесли точечные удары по военным объектам Украины
Арина СЕРОВА
Российские войска нанесли точечные удары по военным объектам Украины

Российские войска нанесли точечные удары по военным объектам Украины

Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Вооруженные силы РФ поразили несколько объектов портовой инфраструктуры Украины, которые были задействованы в снабжении ВСУ. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России в пятницу, 6 ноября.

В ведомстве отметили, что все военные цели были успешно разрушены.

«Выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавшие прием, хранение и распределение грузов военного назначения. За неделю поражено 14 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ», - следует из сводки.

Ранее сообщалось, что армия России освободила населенный пункт Общее на запорожском направлении. За миссию отвечали солдаты из Восточной группировки.