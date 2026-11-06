Люди увидели новую Луну на небе: Земля обрела странного спутника Фото: REUTERS.

У Земли появилась вторая Луна — небольшой астероид, временно захваченный гравитацией нашей планеты. Об этом сообщает британская газета Mirror.

Новый космический объект получил обозначение 2026 QQ8. Его диаметр составляет всего около одного метра. По расчетам ученых, астероид оказался под воздействием земного притяжения еще в апреле 2026 года и останется временным спутником планеты до декабря. Затем он покинет окрестности Земли и продолжит движение вокруг Солнца.

Впервые необычный объект обнаружил венгерский астроном Кристиан Шарнецки 20 августа. Изначально исследователи предполагали, что это могут быть остатки ракеты или спутника. Однако дальнейшие наблюдения с помощью телескопов на Гавайях и в обсерватории Лоуэлла подтвердили его естественное происхождение.

Специалисты Центра малых планет также восстановили траекторию движения астероида. Выяснилось, что в 1965 году он уже приближался к Земле, но тогда не попал под ее гравитационное влияние. Следующая встреча ожидается в 2058 году, однако повторного захвата не прогнозируется.

Ранее KP.RU рассказывал о другом временном спутнике Земли — астероиде 2024 PT5. Небесное тело диаметром около 11 метров оказалось под воздействием земного притяжения в сентябре 2024 года, а в ноябре покинуло окрестности планеты. Ученые предположили, что этот объект мог оказаться обломком настоящей Луны, выброшенным в космос после столкновения с метеоритом.