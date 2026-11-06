В Томской области мужчина застрелил двух охотников, приняв их за лося Фото: Иван ПРОХОРОВ.

Житель Томской области стал фигурантом уголовного дела после трагедии на охоте. По данным пресс-службы регионального Следственного управления СК, мужчина принял двух других охотников за лося и открыл по ним огонь из ружья.

Всё случилось 5 ноября рядом с селом Мишутино в Зырянском районе. После нескольких выстрелов 64-летний мужчина погиб прямо на месте, а 59-летний скончался по пути в больницу. Оба, по версии следствия, оказались в зоне поражения случайно — их силуэты стрелявший и принял за зверя.

Против 53-летнего подозреваемого возбудили дело по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Мужчину уже задержали и предъявили обвинение, сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Следователи осмотрели место ЧП и назначили ряд судебных экспертиз. Что именно покажут исследования и как подозреваемый объясняет свои действия, пока официально не сообщается.

Похожий случай ранее произошёл в Иркутске: там охотник случайно застрелил товарища, не проверив, есть ли кто-то в зоне прицела.