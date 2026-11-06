На Украине хотят запретить выезд всем, кто старше 15 лет: Киев добрался и до детей Фото: REUTERS.

Офицер ВСУ Андрей Онистрат предложил законодательно запретить выезд с Украины гражданам старше 15 лет. Об этом он заявил в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале украинского агентства УНИАН.

Военнослужащий объяснил свою инициативу массовым отъездом молодежи за границу. По его наблюдениям, в старших классах украинских школ становится все меньше мальчиков, а страну продолжают покидать будущие специалисты.

«У нас позволяется молодежи выезжать, это создает риски, я бы этот риск закрыл законодательным актом и не выпускал бы людей условно с 15 лет за границу», — заявил Онистрат.

При этом офицер обратил внимание, что из Киева уезжают в том числе молодые люди, имеющие способности к математике и другим специальностям.

Напомним, в августе 2025 года украинское правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно покидать страну во время действия военного положения. До этого выезд для данной категории граждан был ограничен.

Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что в офисе Владимира Зеленского обсуждают отмену разрешения на выезд для молодых украинцев. По словам парламентария, с августа 2025 года страну покинули около 400 тысяч человек в возрасте от 18 до 22 лет. При этом многие молодые люди решили уехать на фоне разговоров о возможном снижении мобилизационного возраста.