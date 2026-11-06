В США ястреб воровал кур и отъелся настолько, что не смог летать

Самка ястреба была в хорошем состоянии, за исключением одного — она была слишком толстой. Фото: Southwest Virginia Wildlife Center of Roanoke

В США доброта человеческая обернулась проблемами для самки красноплечего ястреба. Необычная история получила распространение после того, как команда Центра дикой природы Юго-Западной Вирджинии в Роаноке увидела необычно крупную птицу. Об этом сообщает The New York Post.

Фото: Southwest Virginia Wildlife Center of Roanoke

Специалисты прибыли по вызову хозяина птицы, который обнаружил ее на подъездной дороже к дому.

Фото: Southwest Virginia Wildlife Center of Roanoke

«По прибытии мы проверили ее на наличие типичных проблем: переломов, отравления свинцом, проблем с глазами, травм головы, истощения, синяков от любых столкновений или драк», — сообщили в центре.

Самка ястреба была в хорошем состоянии, за исключением одного — она была слишком толстой. Расспросив хозяина, специалисты выяснили, что в последние несколько недель птица пребывала в блаженстве - все это время она поедала виргинских куропаток и спала часами напролет.

Фото: Southwest Virginia Wildlife Center of Roanoke

Итог оказался печален - страдающая ожирением весом целых 900 граммов просто не смогла взлететь и упала на дорожку к дому.

При этом в Перми кот, страдающий ожирением и ставший звездой соцсетей, приступил к тренировкам.