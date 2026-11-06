Отдых в Абхазии обернулся трагедией для семьи из Белгорода: трехлетний малыш умер спустя 13 дней

Трехлетний мальчик из Белгорода умер после заражения ротавирусом в Абхазии Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Трехлетний мальчик из Белгорода умер после заражения ротавирусной инфекцией во время отдыха в Абхазии. Ребенок впал в кому после резкого ухудшения состояния в больнице Сухума, а спустя 13 дней скончался в медицинском учреждении Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам родителей погибшего Димы, несколько дней у мальчика держалась температура около 38 градусов, после чего семья обратилась за медицинской помощью в больницу Сухума. Во время капельницы его состояние резко ухудшилось: кожа пожелтела, начались судороги, после чего малыш впал в кому.

Обследование показало отек головного мозга. Родители говорят, что после этого абхазские медики якобы стали настаивать на возвращении семьи в Россию. Там медики сообщили родителям, что шансов спасти мальчика практически нет. Через 13 дней сердце ребенка остановилось.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Согласно результатам первой гистологической экспертизы, причиной смерти стала острая кишечная инфекция, осложнившаяся некрозом головного мозга.

Ранее KP.RU писал, что в сентябре 2026 года в Нижнем Тагиле двухлетний мальчик умер в инфекционном отделении больницы после госпитализации с ротавирусной инфекцией. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а председатель ведомства Александр Бастрыкин взял расследование на контроль.