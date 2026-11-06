В России появятся аптеки на колесах: в каких регионах начнут продавать лекарства

В России будут появятся аптеки на колесах: в каких регионах начнут продавать лекарства Фото: Олег УКЛАДОВ.

Передвижные аптеки начнут работать в Нижегородской и Курской областях в рамках эксперимента по продаже лекарств в отдаленных населенных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

По информации ведомства, соответствующее решение уже утвердило правительство РФ. Мобильные аптечные пункты предназначены для жителей малонаселенных и труднодоступных сельских территорий, где приобрести необходимые медикаменты затруднительно.

Эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года. За это время власти планируют отработать механизм торговли лекарствами через передвижные пункты, чтобы впоследствии внедрить такую практику на постоянной основе в других регионах страны.

При этом для открытия мобильной аптеки потребуется специальное разрешение Росздравнадзора. Организация также должна иметь лицензию на фармацевтическую деятельность сроком не менее трех лет.

Кроме того, в каждом передвижном пункте обязан работать специалист с профильным высшим или средним образованием и действующей аккредитацией либо сертификатом. Аптеки также должны быть оборудованы электронной системой оплаты и передавать сведения о проданных препаратах в государственную систему мониторинга движения лекарств.

Ранее KP.RU сообщал, что для Нижегородской области подготовили передвижные аптеки на базе автомобилей «ГАЗель». Машины оснастили специальными шкафами, витринами, освещением, кондиционерами и автономным водоснабжением. Маршруты и графики их движения должны согласовываться с региональным Минздравом. При этом продавать в мобильных пунктах разрешено не все категории лекарств.