Генсек НАТО признал неудобную правду о российском газе: «Европа тоже не святая» Фото: REUTERS.

Европейские страны продолжают закупать огромные объемы российского сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на критику энергетического сотрудничества Москвы и Вашингтона. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире нидерландской программы Pauw & De Wit, его слова приводит Bloomberg.

Генсек альянса прокомментировал реакцию европейских государств на соглашение России и США о поставках дизельного топлива. По его словам, эта сделка вызвала настоящую панику среди союзников Вашингтона, хотя сами страны Европы продолжают активно закупать российские энергоресурсы.

«Европа также закупила в этом году очень много сжиженного природного газа из России, гораздо больше, чем когда-либо принесет эта сделка по дизельному топливу! Европа тоже не святая», — подчеркнул Рютте.

При этом еще в июле KP.RU сообщал, что европейские страны установили исторический рекорд по импорту российского СПГ с проекта «Ямал СПГ». По данным Financial Times, за первое полугодие 2026 года Евросоюз закупил 9,89 миллиона тонн топлива, что на 18% больше аналогичного периода прошлого года. Главными покупателями стали Франция, Бельгия и Испания. Причем рост поставок происходил на фоне подготовки ЕС к полному отказу от российского газа в 2027 году.