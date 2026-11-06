«Относятся как к третьему классу»: обвиняемый в подрыве «Северных потоков» пожаловался на немецкий СИЗО

Фигурант дела о «Северных потоках» пожаловался на условия в СИЗО Германии Фото: Олег ЗОЛОТО.

Обвиняемый в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» Сергей Кузнецов пожаловался на условия содержания в гамбургском СИЗО. Об этом стало известно 6 ноября на заседании Высшего земельного суда, где огласили записи его разговоров с женой.

По данным аудиоконтроля, Кузнецов жаловался на отношение к себе «как к третьему классу» и утверждал, что за время заключения похудел на три килограмма. Также выяснилось, что с супругой он говорил по-русски, а она отвечала на украинском.

Напомним, Кузнецова задержали в Италии в августе 2025 года по подозрению в причастности к подрыву газопроводов. Суд постановил экстрадировать его в Германию. Немецкие следователи считают Кузнецова руководителем группы, которая могла использовать яхту «Андромеда» для доставки взрывчатки к газопроводам. По версии следствия, он координировал действия диверсантов.