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НовостиВ мире6 ноября 2026 10:56

«Относятся как к третьему классу»: обвиняемый в подрыве «Северных потоков» пожаловался на немецкий СИЗО

Фигурант дела о «Северных потоках» пожаловался на условия в СИЗО Германии
Анна АДАМАЙТЕС
Фигурант дела о «Северных потоках» пожаловался на условия в СИЗО Германии

Фигурант дела о «Северных потоках» пожаловался на условия в СИЗО Германии

Фото: Олег ЗОЛОТО.

Обвиняемый в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» Сергей Кузнецов пожаловался на условия содержания в гамбургском СИЗО. Об этом стало известно 6 ноября на заседании Высшего земельного суда, где огласили записи его разговоров с женой.

По данным аудиоконтроля, Кузнецов жаловался на отношение к себе «как к третьему классу» и утверждал, что за время заключения похудел на три килограмма. Также выяснилось, что с супругой он говорил по-русски, а она отвечала на украинском.

Напомним, Кузнецова задержали в Италии в августе 2025 года по подозрению в причастности к подрыву газопроводов. Суд постановил экстрадировать его в Германию. Немецкие следователи считают Кузнецова руководителем группы, которая могла использовать яхту «Андромеда» для доставки взрывчатки к газопроводам. По версии следствия, он координировал действия диверсантов.