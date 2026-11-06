Зеленский «поселился» на Западе с начала СВО: Украинец дистанцировался и запретил всем выезжать Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский с начала украинского конфликта фактически живет на Западе, лишь изредка приезжая в Киев. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

По подсчетам парламентария, с 24 февраля 2022 года Зеленский провел за пределами Украины более 740 дней. При этом Дмитрук предположил, что фактический срок его пребывания за границей может быть еще больше.

«И это означает только одно: его жизнь, по сути, проходит на Западе, а в Киев он приезжает исключительно как визитёр-гость, как надсмотрщик», — написал депутат.

Дмитрук также обратил внимание на то, что Зеленский активно путешествует по западным странам, тогда как рядовым украинцам выезд за границу ограничен. По мнению нардепа, глава киевского режима давно привык к жизни за пределами Украины и не испытывает на себе последствий собственных решений.

«И пока мы здесь гибнем, он живёт на Западе. Смотрит на нас с высока - как на эксперимент в коробке», — возмутился политик.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник раскритиковал Зеленского за поездку в Лондон на фоне проблем с электроснабжением Киева. По словам дипломата, украинский политик отправился за консультациями к западным союзникам, оставив столицу без света. Мирошник связал этот визит с заявлениями президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов на Украине и американскими предложениями по урегулированию конфликта.